В Вашингтоне заявили, что следят за сообщениями о новых ракетных испытаниях КНДР

Власти США пристально наблюдают за ракетными пусками, проводимыми на территории КНДР, заявил официальный представитель командования американских войск в Южной Корее полковник Ли Питерс. По его словам, Вашингтон был уведомлен о произошедшем пуске и уже успел предпринять некоторые действия.
— Проводим тесные консультации с нашими южнокорейскими и японскими союзниками, — цитирует Питерса ТАСС.
Напомним, ранее Правительство Японии сообщило об очередном запуске ракет на территории Северной Кореи. В Министерстве обороны страны уточнили, что для безопасности Японии запуск не представлял угрозы.
Предыдущий запуск ракет, проводимый Пхеньяном, состоялся 16 августа. Позже стало известно, что запуск контролировал лидер КНДР Ким Чен Ын.
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