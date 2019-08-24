В Британии предложили отказаться от доллара в качестве резервной валюты

Глава Банка Англии Марк Карни предложил выбрать новую электронную резервную валюту взамен доллара. По его мнению, современный мир слишком зависим от американской валюты, что связано с серьезными рисками. Об этом он сообщил в интервью с телеканалом CNBC.
— В многополярном мире нужна многополярная валюта, — заявил Карни.
Эксперт также отметил, что введение новой электронной валюты приведет в баланс систему, где большинство стран перешли на нулевую и отрицательную процентную ставку, в то время как США и ещё ряд стран всё ещё придерживаются положительной.
Карни добавил, что торговые войны затрагивают бизнес по всему миру. Неурядицы в секторах автомобильной промышленности, стали и технологий, вызванные торговыми войнами, негативно сказываются даже на тех странах, которые не имеют прямого отношения к этим войнам.
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