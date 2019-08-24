В Британии предложили отказаться от доллара в качестве резервной валюты

В качестве замены доллару британские эксперты предложили ввести электронную валюту.

Глава Банка Англии Марк Карни предложил выбрать новую электронную резервную валюту взамен доллара. По его мнению, современный мир слишком зависим от американской валюты, что связано с серьезными рисками. Об этом он сообщил в интервью с телеканалом CNBC.

— В многополярном мире нужна многополярная валюта, — заявил Карни.

Эксперт также отметил, что введение новой электронной валюты приведет в баланс систему, где большинство стран перешли на нулевую и отрицательную процентную ставку, в то время как США и ещё ряд стран всё ещё придерживаются положительной.

Карни добавил, что торговые войны затрагивают бизнес по всему миру. Неурядицы в секторах автомобильной промышленности, стали и технологий, вызванные торговыми войнами, негативно сказываются даже на тех странах, которые не имеют прямого отношения к этим войнам.

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