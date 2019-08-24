В "Авиалесоохране" рассказали о ходе тушения лесных пожаров в России за сутки

По предварительным данным, наиболее сложная ситуация с природными пожарами наблюдается в Красноярском крае.

За минувшие сутки на территории РФ удалось потушить пожары, занимавшие площадь 1565 гектаров. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на ФБУ "Авиалесоохрана".

Отмечается, что к полуночи 24 августа площадь пожаров, ликвидация которых проводится в активном режиме, составила 42,4 тысячи гектаров.

— На 00:00 мск 24 августа на территории Российской Федерации действовало 122 лесных пожара на площади 42 411 гектара, по которым проводились работы по активному тушению, — отметили в ведомстве.

По предварительным данным, наиболее сложная ситуация наблюдается в Красноярском крае, где зафиксировано 98 пожаров на площади 21,1 тысячи гектаров. Также сообщается о трёх пожарах на Чукотке, распространившихся на 11,9 гектара.

Режим ЧС по-прежнему действует на территории Иркутской области, Красноярского края, Бурятии и Якутии.

Ранее Лайф сообщил, что Россельхоз оценил ущерб, нанесённый экономике РФ природными пожарами.