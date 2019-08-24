Исследование показало, что каждый пятый россиянин ничего не покупает в Интернете

Согласно данным опроса, большинство интернет-покупателей приобретает онлайн только непродовольственные товары.

Примерно 21% россиян не используют Интернет для совершения покупок. В то время как подавляющая часть — 76% — хотя бы раз совершали покупки непродовольственных товаров онлайн: технику, книги, одежду, обувь и так далее. Ещё 4% заказывали продукты и готовую еду. Такие данные публикует агентство РИА "Новости" со ссылкой на российский сервис по поиску и выбору товаров в Интернете Rate&Goods.

При этом самыми экономными покупки в Интернете признали лишь 17,3% респондентов. Почти половина — 46% россиян — считают наиболее выгодными покупки в гипермаркетах, а 36,5% опрошенных видят идеальный вариант в посещении магазинов рядом с домом.

По данным сервиса, 23% россиян закупаются в гипермаркетах на месяц вперёд, а 34,5% — на неделю. При этом большинство опрошенных часто делают покупки в магазинах у дома: 43,7% ежедневно, 43,3% — несколько раз в неделю. Именно в магазинах у дома (42%) и на рынках (36,9%) участники исследования предпочитают покупать фрукты и овощи. Мясо, молочную продукцию и алкоголь россияне охотнее приобретают в районных магазинах, так ответили свыше 50% респондентов.

В социологическом исследовании участвовало 37,4 тысячи человек из 18 крупных городов России: Москвы, Санкт-Петербурга, Краснодара, Ростова-на-Дону, Екатеринбурга, Новосибирска, Самары, Уфы, Нижнего Новгорода, Волгограда, Саратова, Перми, Омска, Казани, Челябинска, Воронежа, Тюмени и Ульяновска.