Бывший партнёр Трампа по бизнесу передавал спецслужбам США данные о России

Информация о сотрудничестве американского предпринимателя с ЦРУ и ФБР подтверждается письмом от 2009 года.

Американский бизнесмен российского происхождения Феликс Сэтер, являвшийся бизнес-партнёром нынешнего президента США Дональда Трампа, работал на американские спецслужбы и передавал им данные о России. Как сообщает ТАСС, на протяжении многих лет Сэтер предоставлял ФБР и ЦРУ сведения, касавшиеся военных и крупных предпринимателей РФ.

Отметим, информация об активном сотрудничестве Сэтера с ФБР и ЦРУ приводилась в датируемом августом 2009 года письме, которое было использовано в ходе судебного процесса в отношении самого Сэтера, подозреваемого в мошенничестве с ценными бумагами. Письмо о сотрудничестве бизнесмена со спецслужбами написал являвшийся в то время прокурором указанного округа Бентон Кэмпбелл.

В данном письме Кэмпбелл просит судью проявить снисхождение к Сэтеру и смягчить приговор, поскольку бизнесмен признался в причастности к преступлению и с 2004 по 2008 год Сэтер "сыграл ключевую роль" в двух разбирательствах, которые касались отмывания средств и мошенничества, якобы связанного с Россией.