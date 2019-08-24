Названы имена космонавтов, которые полетят на МКС в 2020 году

В Центре подготовки космонавтов (ЦПК) имени Гагарина сообщили имена космонавтов, которые отправятся в 2020 году на Международную космическую станцию на кораблях "Союз МС-17" и "Союз МС-18".

Согласно данным сайта ЦПК, в состав МКС-65/66 войдут Анатолий Иванишин и Иван Вагнер. Их дублёрами назначены Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков. Иванишин уже был в космосе дважды, Рыжиков выполнял один космический полёт, а вот Вагнер и Кудь-Сверчков в космос отправятся впервые.

Точные даты запуска экспедиции ЦПК пока не сообщает.

Как правило, одним из трёх членов экипажа "Союзов" обычно является иностранец. Однако имена ещё двух космонавтов, которые дополнят экипажи "Союза МС-17" и "Союза МС-18", пока не сообщаются.