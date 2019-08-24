Скончался итальянский киноактёр Карло Делле Пьяне

Итальянский актёр Карло Делле Пьяне скончался в Риме в возрасте 83 лет. Об этом сообщает новостное агентство ANSA со ссылкой на супругу покойного.

Причина смерти актёра не уточняется.

Отмечается, что актёр недавно отметил 70-летие своей актёрской карьеры, за которую ему удалось поработать с такими режиссёрами, как Альберто Сорди, Витторио Де Сика, Тото, и другими.

Известно, что при жизни Делле Пьяне стал обладателем множества наград, среди которых — премии "Золотой глобус" и "Серебряный лев" Венецианского кинофестиваля.