Лидер Бразилии назвал неприемлемыми санкции в отношении стран, где горят леса

Президент Бразилии Жаир Болсонару заявил, что считает неприемлемым введение санкций в отношении стран, на территории которых происходят лесные пожары. Об этом он сообщил в ходе телеобращения к нации в связи с пожарами в лесах Амазонии.

— Лесные пожары случаются по всему миру и не могут служить поводом для возможного введения международных санкций, — цитирует политика ТАСС.

Болсонару также призвал не использовать природные катастрофы в политических целях.

Ранее ряд политиков высказал свою позицию относительно распространения пожаров в экваториальных лесах. Так, президент Франции Эмманюэль Макрон назвал ситуацию в Амазонии международным кризисом, а американский лидер Дональд Трамп предложил помощь в борьбе со стихией.