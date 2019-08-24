Савченко рассказала о ходе украинизации России

По мнению народного депутата Незалежной, за последние годы россияне стали намного лучше понимать украинский язык.

Всё больше россиян стали понимать украинский язык. Прежде всего благодаря выступлениям украинских политиков на российском телевидении. Такое мнение в интервью украинскому телеканалу высказала депутат Верховной рады VIII созыва Надежда Савченко.

— Мои эфиры часто, я так замечаю, смотрят в России. Что хочу вам сказать — как бы ни перекручивали на российских каналах мои слова, как бы их ни показывали, мне нравится только одно. Показывают их, не дублируя и не переводя, а титруя. То есть украинский язык звучит в российских эфирах, — сказала Савченко телеканалу NewsOne.

Как подчеркнула бывшая военнослужащая ВСУ, данный процесс способствует росту понимания между россиянами и украинцами.

— И я рада этому, потому что мы начинаем лучше понимать друг друга, начиная с украинского или с русского языка. Не так важно — суть в понимании, — заявила Савченко.

Ранее Савченко заявила, что на последних выборах в президенты Украины граждане страны выбрали не демократию, а авторитаризм.

Напомним, бывшая украинская военнослужащая Надежда Савченко практически весь прошедший год провела под следствием по обвинению в подготовке теракта и госпереворота на Украине. Основанием послужило видео, где она предлагала ликвидировать тогдашнего президента Незалежной Петра Порошенко и других высокопоставленных лиц страны.