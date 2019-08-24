Савченко рассказала о ходе украинизации России

Всё больше россиян стали понимать украинский язык. Прежде всего благодаря выступлениям украинских политиков на российском телевидении. Такое мнение в интервью украинскому телеканалу высказала депутат Верховной рады VIII созыва Надежда Савченко.
— Мои эфиры часто, я так замечаю, смотрят в России. Что хочу вам сказать — как бы ни перекручивали на российских каналах мои слова, как бы их ни показывали, мне нравится только одно. Показывают их, не дублируя и не переводя, а титруя. То есть украинский язык звучит в российских эфирах, — сказала Савченко телеканалу NewsOne.
Как подчеркнула бывшая военнослужащая ВСУ, данный процесс способствует росту понимания между россиянами и украинцами.
— И я рада этому, потому что мы начинаем лучше понимать друг друга, начиная с украинского или с русского языка. Не так важно — суть в понимании, — заявила Савченко.
Ранее Савченко заявила, что на последних выборах в президенты Украины граждане страны выбрали не демократию, а авторитаризм.
Напомним, бывшая украинская военнослужащая Надежда Савченко практически весь прошедший год провела под следствием по обвинению в подготовке теракта и госпереворота на Украине. Основанием послужило видео, где она предлагала ликвидировать тогдашнего президента Незалежной Петра Порошенко и других высокопоставленных лиц страны.
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