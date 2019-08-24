Власти Китая освободили задержанного сотрудника британского консульства

Сотрудника британского консульства Саймона Чэна, задержанного в городе Шэньчжэнь по обвинению в нарушении законодательства КНР, освободили после отбывания наказания.

— Саймон (Чэн. — Прим. Лайфа) вернулся в Гонконг. Спасибо всем за поддержку, — цитирует The Guardian сообщение на странице, посвященной поддержке сотрудника британского консульства, в "Фейсбуке". Однако в настоящее время эта запись недоступна.

Информация о задержании "британского дипломата" поступила 20 августа, когда мужчина возвращался в Гонконг из Шэньчжэня. В связи с этим британская сторона выразила беспокойство. Предположительно, речь идёт о 28-летнем Саймоне Чэне, который перестал выходить на связь восьмого августа, а на следующий день не вышел на работу.

22 августа позднее сотрудник китайского МИД заявил, что задержанный имеет гражданство КНР и должен отбыть 15 суток под стражей за нарушение китайского законодательства.