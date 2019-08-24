Трамп заявил, что не станет мешать отставке главы ФРС США

Глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что не будет препятствовать уходу главы ФРС США Джерому Пауэллу в случае, если тот решит покинуть свою должность, сообщает агентство Рейтерс.

Комментарий американского лидера прозвучал в ответ на вопрос журналистов, желает ли он, чтобы Пауэлл покинул свой пост.

— Если он это сделает, я не буду останавливать его, — заявил президент США.

Ранее в своём "Твиттере" Дональд Трамп уже задавался вопросом, кого стоит считать более серьёзным врагом для развития американской экономики — Пауэлла или председателя КНР Си Цзиньпина.