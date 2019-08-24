Трамп о новых ракетных испытаниях КНДР: Ким Чен Ын любит испытывать ракеты

По словам американского лидера, Северной Корее не запрещается испытывать ракеты малой дальности.

Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп заявил, что Северной Корее не воспрещается запускать ракеты малой дальности, как делают и другие страны.

— У нас очень хорошие отношения. Это всегда может поменяться. Но посмотрим, что будет. (Лидер КНДР. — Прим. Лайфа) Ким Чен Ын довольно откровенен со мной, как мне кажется… Он любит испытывать ракеты. Но мы никогда не запрещали ракеты малой дальности… Многие страны испытывают ракеты. Мы испытали одну большую (ракету. — Прим. Лайфа) недавно, если вы заметили, — заявил американский лидер журналистам перед вылетом на саммит G7.

Как сообщал Лайф, ранее японские власти сообщили о запуске двух ракет КНДР. Ракеты упали в море, не нарушая территориальные пространства соседних государств. Власти Южной Кореи выразили беспокойство в отношении действий Пхеньяна.