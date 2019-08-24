Три человека погибли при столкновении автобуса и легковушки под Волгоградом

По предварительной информации, два человека получили различные травмы, среди них один ребёнок.

В Новоаннинском районе Волгоградской области столкнулись Hyundai Solaris и рейсовый пассажирский автобус. Три человека погибли, ещё двое — женщина и ребёнок — доставлены в реанимацию.

— Касательное столкновение легкового автомобиля Hyundai Solaris и рейсового автобуса. В автобусе никто не пострадал. В легковом автомобиле находилось пять человек, из них двое детей. Погибли двое мужчин и ребёнок, госпитализированы женщина и второй ребёнок, — цитирует ТАСС источник в экстренных службах региона.

Он также уточнил, что у госпитализированных пострадавших обнаружены множественные травмы, в том числе черепно-мозговые, а также переломы.

Отметим, рейсовый автобус следовал по маршруту Москва — Жирновск (город в Волгоградской области). Чтобы доставить пассажиров до места назначения, из Жирновска был вызван другой автобус.