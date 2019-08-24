Вылетевший из Москвы в Симферополь самолёт вернулся в Шереметьево

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Фото © ТАСС / Сергей Бобылев

По предварительным данным, лайнеру потребовалась экстренная посадка после выявления технических неполадок на борту.

Пассажирский авиалайнер А320, вылетевший из Москвы в Симферополь, совершил экстренную посадку в столичном аэропорту Шереметьево по техническим причинам. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на собственный источник в экстренных службах.

— Лайнер А320 рейса 1650 Москва — Симферополь вернулся после взлёта в аэропорт Шереметьево, — сказал собеседник агентства, добавив, что посадка прошла в штатном режиме, пострадавших нет.

Напомним, 15 августа около аэродрома Жуковский совершил жёсткую посадку лайнер А321, вылетевший рейсом Москва — Симферополь. Выжили все присутствовавшие на борту 226 пассажиров и семеро членов экипажа, пострадало 76 человек. За спасение жизней людей на борту двум пилотам присвоено звание Героя России.

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