Роспотребнадзор возбудил дело по факту недопуска "Победой" пассажирки на рейс

Ранее в СМИ появилась информация, что женщина летела на похороны родственника в Чебоксары.

Управление Роспотребнадзора по Москве возбудило дело об административном правонарушении в отношении авиакомпании "Победа" в связи с недопуском пассажира на рейс. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Инцидент произошёл в аэропорту Внуково 21 августа около 19 часов. Сотрудники авиакомпании не пустили на рейс в Чебоксары пассажирку из-за превышения габаритов ручной клади.

Напомним, ранее в СМИ появилась информация, что женщина летела на похороны родственника. Для того чтобы попасть на самолёт, она начала выбрасывать вещи из ручной клади, но на рейс её всё равно не пустили, потому что посадка к тому моменту уже закончилась.