"Союз МС-14" с роботом "Фёдором" на борту не смог состыковаться с МКС

Космический корабль "Союз МС-14" с роботом "Фёдором" на борту не смог пристыковаться к МКС в запланированное время. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на ЦУП.

Корабль подошёл на дистанцию ближе 100 метров, завис, а потом начал отход до 102 метров.