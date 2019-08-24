"Союз МС-14" с роботом "Фёдором" на борту не смог состыковаться с МКС

216

Космический корабль "Союз МС-14" с роботом "Фёдором" на борту не смог пристыковаться к МКС в запланированное время. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на ЦУП.

Корабль подошёл на дистанцию ближе 100 метров, завис, а потом начал отход до 102 метров.

Life Shot наш оперативный канал в Telegram

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×