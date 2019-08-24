Умер народный артист России Виталий Логвиновский

В кино самой заметной ролью актёра стала работа в "Ворошиловском стрелке" в 1999 году.

Народный артист России Виталий Логвиновский скончался в возрасте 78 лет. Об этом сообщается на сайте Калужского драмтеатра.

Причина смерти пока не сообщается. Логвиновский в 1965 году окончил ГИТИС. Позже работал в Павлодарском и Волгоградском драмтеатрах. В 1974 году артист вошёл в труппу Калужского драматического театра, где и проработал до конца жизни.

Звание народного артиста Логвиновский получил в 2006 году. В кино его самой заметной работой стала роль в "Ворошиловском стрелке" в 1999 году. Театральная жизнь артиста была куда богаче: он отметился ролями в постановках "Гроза", "Женитьба", "Три сестры" и других.