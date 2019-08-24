Алибасов рассказал о состоянии госпитализированной Федосеевой-Шукшиной

Народная артистка РСФСР Лидия Федосеева-Шукшина чувствует себя намного лучше. Об этом рассказал её муж, музыкальный продюсер Бари Алибасов, в своём аккаунте в социальной сети "Инстаграм".

— Лиде стало намного легче, спасибо военному госпиталю имени А.А. Вишневского, — написал он в своей публикации.

Напомним, ранее в СМИ появилась информация, что у Федосеевой-Шукшиной возникли проблемы с сердцем во время отдыха в Болгарии. Ввиду этого артистку экстренно перевезли в московскую клинику.

Однако позднее её дочь, актриса Мария Шукшина, опровергла сообщения о том, что Лидия Николаевна перенесла сердечный приступ, но подтвердила, что она находится в клинической больнице с недомоганием.