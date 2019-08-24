Захарова ответила министру на слова об украинском флаге над Владивостоком

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала мысль украинского министра Владимира Омеляна о "флаге Незалежной над Владивостоком" не столько глупой, сколько чудовищной.

— Ведь в 1918-1919 годах назад Владивосток был оккупирован войсками Чехословакии, США, Японии, Канады и других стран. И это "как сто лет назад" относится не столько к украинскому, а в принципе к оккупационным флагам в этом регионе. То есть философия Де Голля извращена до неузнаваемости, и вместо единого пространства мирного сотрудничества от Лиссабона до Владивостока Европе через Украину подкидывают совсем иные концепции, — написала Захарова в "Фейсбуке".

Напомним, ранее Омелян, известный своими антироссийскими высказываниями, заявил, что Киев победит в "войне" с Москвой, и над Владивостоком будет развеваться украинский флаг.