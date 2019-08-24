Зеленский рассказал, с какого СМС начинается каждое его утро

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что каждое утро получает СМС из Генерального штаба. По его словам, приятными эти сообщения бывают, только когда не сообщается о потерях в рядах ВСУ.

— Цифры могут быть разными, но только одно делает утро добрым — это ноль. Выстрелов — ноль, потерь — ноль. И давайте для начала поблагодарим тех, благодаря кому мы можем сегодня быть здесь, под ярким солнцем и чистым голубым небом, — сказал лидер Незалежной во время обращения к украинцам по случаю Дня независимости.

Как сообщает 112.ua, Зеленский участвует в так называемом "Шествии достоинства", организованном вместо традиционного парада 24 августа.