Восемь человек пострадали в ДТП с автобусами в Омской области

"Газель" столкнулась с пассажирским автобусом на автодороге Омск — Калачинск. Водитель и семь пассажиров госпитализированы.

Около 9:00 утра в результате ДТП с участием "газели" и пассажирского автобуса ПАЗ в Омской области пострадало восемь человек. Об этом сообщает пресс-служба Управления МВД России по Омской области.

— Предварительно установлено, что водитель пассажирского микроавтобуса "Газель" (личность мужчины устанавливается) двигался по автодороге Омск — Калачинск в направлении Омска. В районе 52-го километра он допустил столкновение с пассажирским автобусом ПАЗ, — говорится в сообщении.

Известно, что водитель и семь пассажиров микроавтобуса "Газель" госпитализированы.

На месте работает следствие, все обстоятельства происшествия выясняются.

Напомним, накануне в Ижевске произошло ДТП с автобусом, пострадало 20 человек.