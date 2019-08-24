В Приморье ливень размыл временный проезд из Владивостока в Находку

В Приморском крае после сильного ливня, который обрушился на регион в ночь с пятницы на субботу, затопило улицы и дороги в нескольких населённых пунктах. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-секретаря компании "Примавтодор" Станислава Луценко.

В частности был размыт временный проезд в районе посёлка Смоляниново, который являлся кратчайшим путём из Владивостока в Находку.

— В настоящий момент там (в районе посёлка Смоляниново в Приморье. — Прим. Лайфа) нет проезда для грузового и легкового транспорта из-за перелива воды. Как только уровень воды спадёт, начнётся движение автотранспорта, — заявил он.

Таким образом, приморским автовладельцам придётся сделать крюк, чтобы добраться из Владивостока в Находку, поскольку на данный момент проезд возможен лишь через город Партизанск.

Отметим, что сейчас на размытой временной переправе дежурит дорожная техника — утром в субботу, 24 августа, одну машину уже пришлось вытаскивать из воды.