Шойгу прибыл с визитом в Кишинёв

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Фото © Михаил Терещенко / ТАСС

Министр обороны РФ примет участие в торжествах в честь 75-летия освобождения Молдавии и встретится с президентом страны.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу 24 августа прибыл в Кишинёв для участия в торжествах в честь 75-летия освобождения Молдавии от немецко-фашистских захватчиков. Об этом сообщают в пресс-службе Минобороны РФ.

— Программой визита запланирована встреча с президентом Молдавии Игорем Додоном, — говорится в сообщении.

Шойгу также проверит, как несут службу российские военнослужащие из состава контингента совместных миротворческих сил, размещённых в регионе.

Напомним, ранее президент Сербии Александр Вучич пригласил Шойгу посетить Белград.

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