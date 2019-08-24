Шойгу прибыл с визитом в Кишинёв

Министр обороны РФ Сергей Шойгу 24 августа прибыл в Кишинёв для участия в торжествах в честь 75-летия освобождения Молдавии от немецко-фашистских захватчиков. Об этом сообщают в пресс-службе Минобороны РФ.
— Программой визита запланирована встреча с президентом Молдавии Игорем Додоном, — говорится в сообщении.
Шойгу также проверит, как несут службу российские военнослужащие из состава контингента совместных миротворческих сил, размещённых в регионе.
Напомним, ранее президент Сербии Александр Вучич пригласил Шойгу посетить Белград.
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