В Петербурге завершился Всероссийский молодёжный форум "Выше крыши"

Победители конкурса "Мой город — мои возможности" войдут в кадровый резерв Правительства Санкт-Петербурга.

В Санкт-Петербурге 21 августа состоялась торжественная церемония закрытия Всероссийского молодёжного форума "Выше крыши". К участникам мероприятия обратился временно исполняющий обязанности губернатора города Александр Беглов.

— Наш город всегда готовил самые лучшие кадры. Я хочу, чтобы мы продолжили эти традиции и в XXI веке. Мы постарались создать для вас уникальные возможности для того, чтобы вы приобрели знания и новых друзей. Я вижу здесь талантливых, целеустремлённых молодых людей, которые хотят изменить мир к лучшему. Это наш выбор будущего и ваши возможности. Глядя на вас, я уверен, что наш город находится в надёжных руках, — подчеркнул Беглов.

Форум "Выше крыши" был организован Комитетом по молодёжной политике и взаимодействию с общественными организациями Санкт-Петербурга. Участники смогли пообщаться с топовыми экспертами и профессионалами в самых разных сферах.

В последний день работы форума были озвучены итоги Всероссийского конкурса молодёжных проектов "Росмолодёжи", на который было подано 279 заявок из 42 регионов страны. К получению грантов рекомендовали 44 проекта из 16 регионов. Также на церемонии закрытия были названы имена 30 победителей открытого кадрового конкурса "Мой город — мои возможности". Победители конкурса войдут в кадровый резерв Правительства Санкт-Петербурга, будут рассматриваться на замещение многих ключевых должностей.