Отец девочки, впавшей в кому в Турции, рассказал о выводах врачей

Туроператор обеспечивает семье проживание в отеле до 27 августа. В страховой компании обещают все расходы взять на себя.

Отец 12-летней россиянки, впавшей в кому в Турции после того, как её руку засосало в трубу бассейна, рассказал Лайфу, что сейчас девочка подключена к аппарату искусственного дыхания и транспортировка на родину невозможна.

— Туроператор нам сообщил, что проживание нам обеспечивает до 27 августа. Вчера мы виделись с директором страховой компании, который при сотруднике МИД сообщил, что это 100% [страховой] случай и все расходы они берут на себя. Мы на это очень рассчитываем, — поделился мужчина.

Также он добавил, что сейчас дочь находится под наблюдением российских и турецких медиков, её артериальное давление и сердцебиение стабилизировались.

Как сообщал Лайф, 12-летнюю Алису затянуло в незакрытую трубу бассейна при отеле Sunhill в турецком городе Бодруме. После происшествия ребёнок впал в кому. У Алисы четыре раза останавливалось сердце.

Ранее стало известно, что сотрудники отеля были задержаны и в данный момент находятся под подпиской о невыезде.