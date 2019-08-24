О деталях новой иранской военной разработки на данный момент ничего не известно.

Иран провёл испытания новой ракеты на фоне растущей напряжённости в отношениях с США. Об этом сообщает британский таблоид Daily Mirror со ссылкой на заявление Корпуса стражей исламской революции (КСИР).

Генерал-майор КСИР Хоссейн Салами объявил, что новое оружие было испытано в субботу утром.

— Наша страна всегда была местом испытания различных оборонительных и стратегических систем, и это бесконечный путь по наращиванию нашей мощи. И вчера был один из удачных дней для нашей нации, — заявил он, не предоставив никакой дополнительной информации о ракете.

Напомним, что в 2015 году Иран, США, Россия, Китай, Великобритания, Франция и Германия подписали Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД). Соглашение предполагало снять санкции с Тегерана в обмен на отказ от ядерной программы. 8 мая 2018 года президент США Дональд Трамп заявил, что США выходят из сделки в пользу возобновления ограничений против Ирана, который со своей стороны также сообщил о выходе из сделки.

После этого в мае прошлого года США усилили санкции в отношении республики, пытаясь повлиять на их разработку баллистических ракет и в то же время поддержать своих представителей в Сирии, Йемене, Ливане и Ираке. С тех пор отношения между Тегераном и Вашингтоном остаются напряжёнными.

Ранее в США заявили, что будут продолжать кампанию по максимальному давлению на Иран. С этим же обращением к союзникам и партнёрам Вашингтона выступил недавно и госсекретарь США Майк Помпео.