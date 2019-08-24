Названа причина смерти легендарного переводчика фильмов 90-х Живова

Причиной смерти известного переводчика-синхрониста фильмов 90-х Юрия Живова стало заболевание почек. Об этом "360" рассказал его двоюродный брат Андрей.
— Завтра [25 августа] похороны. Прощание пройдёт в морге Хованского кладбища, — сказал он. Время прощания уточнят позднее.
Напомним, Юрий Живов, известный благодаря переводам и озвучке иностранных фильмов в начале 90-х годов, скончался на 62-м году жизни 22 августа. Благодаря специфической манере речи переводы Живова до сих пор пользуются популярностью у пользователей Сети.
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