Disney анонсировала появление "Женщины-Халка" и "Мисс Марвел" в новых проектах

А в сериале "Что/если" зрители смогут увидеть альтернативную историю Капитана Америки.

Компания Disney провела презентацию новых проектов вселенных Marvel и "Звёздные войны" на выставке D23 Expo.

Сольный сериал на Disney+ получит супергероиня-подросток Камала Хан, также известная как "Мисс Марвел". В 2014 году она дебютировала в комиксах и сразу приобрела большую популярность. Камала может растягивать и регенерировать своё тело, прямо как Мистер Фантастик из "Фантастической четвёрки".

Just announced at #D23Expo, MS. MARVEL, an original series from Marvel Studios, only on Disney+ pic.twitter.com/QZA1ybPZhw — Disney (@Disney) August 23, 2019

Личный сериал получит и другая героиня комиксов — сестра Брюса Беннера Дженнифер Уолтерс. Женщина-Халк обладает такими же мощными способностями, как и её брат.

Just announced at #D23Expo, SHE-HULK, an original series from Marvel Studios, only on Disney+ pic.twitter.com/vYTUqyxl2E — Disney (@Disney) August 23, 2019

На 2021 год запланирован выход сериала "Вандавижен", где к Элизабет Олсен и Полу Беттани присоединятся такие звёзды, как Кэт Деннингс, Рэндалл Парк и Кэтрин Хан. В мультсериале "Что/если" будет показана альтернативная история Капитана Америки.