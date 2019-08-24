Disney анонсировала появление "Женщины-Халка" и "Мисс Марвел" в новых проектах

Компания Disney провела презентацию новых проектов вселенных Marvel и "Звёздные войны" на выставке D23 Expo.
Сольный сериал на Disney+ получит супергероиня-подросток Камала Хан, также известная как "Мисс Марвел". В 2014 году она дебютировала в комиксах и сразу приобрела большую популярность. Камала может растягивать и регенерировать своё тело, прямо как Мистер Фантастик из "Фантастической четвёрки".
Just announced at #D23Expo, MS. MARVEL, an original series from Marvel Studios, only on Disney+ pic.twitter.com/QZA1ybPZhw— Disney (@Disney) August 23, 2019
Личный сериал получит и другая героиня комиксов — сестра Брюса Беннера Дженнифер Уолтерс. Женщина-Халк обладает такими же мощными способностями, как и её брат.
Just announced at #D23Expo, SHE-HULK, an original series from Marvel Studios, only on Disney+ pic.twitter.com/vYTUqyxl2E— Disney (@Disney) August 23, 2019
На 2021 год запланирован выход сериала "Вандавижен", где к Элизабет Олсен и Полу Беттани присоединятся такие звёзды, как Кэт Деннингс, Рэндалл Парк и Кэтрин Хан. В мультсериале "Что/если" будет показана альтернативная история Капитана Америки.
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