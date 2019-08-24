Disney анонсировала появление "Женщины-Халка" и "Мисс Марвел" в новых проектах

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Фото © Twitter/Disney

А в сериале "Что/если" зрители смогут увидеть альтернативную историю Капитана Америки.

Компания Disney провела презентацию новых проектов вселенных Marvel и "Звёздные войны" на выставке D23 Expo.

Сольный сериал на Disney+ получит супергероиня-подросток Камала Хан, также известная как "Мисс Марвел". В 2014 году она дебютировала в комиксах и сразу приобрела большую популярность. Камала может растягивать и регенерировать своё тело, прямо как Мистер Фантастик из "Фантастической четвёрки".

Личный сериал получит и другая героиня комиксов — сестра Брюса Беннера Дженнифер Уолтерс. Женщина-Халк обладает такими же мощными способностями, как и её брат.

На 2021 год запланирован выход сериала "Вандавижен", где к Элизабет Олсен и Полу Беттани присоединятся такие звёзды, как Кэт Деннингс, Рэндалл Парк и Кэтрин Хан. В мультсериале "Что/если" будет показана альтернативная история Капитана Америки.

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