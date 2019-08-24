Меркель заявила, что лидеры G7 обсудят на саммите отношения с Россией

В субботу в Биаррице стартует саммит "Большой семёрки", в котором примут участие лидеры США, Японии, Германии, Канады, Франции, Италии и Великобритании.

Участники саммита G7, который стартует сегодня во французском Биаррице, обсудят в том числе отношения с Россией и конфликт на Украине. Об этом заявила канцлер Германии Ангела Меркель.

— Такой саммит даёт возможность обсудить, какие внешнеполитические проблемы нам нужно решить. Здесь мы обсудим тему Украины, поговорим об отношениях с Россией, займёмся ситуацией в Сирии и Ливии и ещё больше углубим партнёрство с Африкой, — отметила канцлер.

По её словам, саммит G7 даёт возможность говорить друг с другом, а не "говорить друг о друге".

К слову, лидеры уже прибывают в Биарриц, первым в аэропорту города приземлился самолёт премьер-министра Японии Синдзо Абэ.