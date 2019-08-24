Число погибших в ДТП с автобусом под Волгоградом возросло до пяти

Количество погибших при столкновении автомобиля Hyundai Solaris и рейсового автобуса под Волгоградом увеличилось до пяти человек. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на комитет здравоохранения Волгоградской области.

Пострадавшие во время аварии женщина и 12-летняя девочка, которые были экстренно доставлены в местное отделение клинической больницы, скончались от множественных переломов и черепно-мозговых травм.

Ранее сообщалось, что в легковом автомобиле Hyundai Solaris, который выехал на встречную полосу и столкнулся с автобусом, находилось пять человек, из них двое детей. Водитель легковой машины, взрослый мужчина и десятилетний ребёнок скончались на месте происшествия.

Напомним, что инцидент произошёл в Новоаннинском районе. Автобус следовал по маршруту Москва — Жирновск (город в Волгоградской области). Ранее Лайф публиковал видео с места смертельного ДТП.