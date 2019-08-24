В Подмосковье "больные" вызвали скорую и напали на врача

Услышав призыв буйного хозяина квартиры "мочить врача", медик смог освободиться и выбежать из дома.

В городе Пушкине Московской области на сотрудника скорой помощи напали, когда он приехал по вызову. Об этом Лайфу сообщил источник в экстренных службах.

Фельдшер прибыл утром 24 августа по вызову на улицу Горького. Медик осмотрел пациентку, находившуюся в состоянии алкогольного опьянения, — у неё была лишь ссадина, и фельдшер сказал, что оперативное вмешательство здесь не нужно. Это не понравилось мужу пострадавшей, который принялся кричать, махать руками и пытаться забрать сумку с медикаментами. Поняв, что в одиночку он не справится, буйный мужчина пошёл на кухню и позвал двоих собутыльников "мочить врача".

Но фельдшер смог выбежать на улицу и вызвал сотрудников полиции, которые задержали нападавших. Телесных повреждений у фельдшера не зафиксировали. В МЧС РФ Лайфу подтвердили информацию о конфликте между сотрудником скорой помощи и вызвавшими его людьми.