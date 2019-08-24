В Германии призвали Киев удалить базу "Миротворец"

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Фото © Shutterstock

По мнению депутата немецкого парламента, "Миротворец", как инструмент запугивания украинского народа, является "страшным пережитком эпохи Порошенко".

Немецкое правительство решительно осуждает украинский сайт "Миротворец" и призывает Киев предпринять действия по его удалению. Об этом сообщает RT со ссылкой на ответ Правительства Германии на запрос Левой партии.

Федеральное правительство совершенно определённо осуждает "Миротворец" и требует от украинского правительства и украинских органов власти предпринять действия по удалению сайта, — говорится в сообщении.

При этом в Правительстве Германии подчеркнули, что база "Миротворец" становится частой темой их обсуждений, в особенности после президентских выборов на Украине.

Однако в документе отмечается, что Германия не станет прекращать финансирование проектов, которые направлены на развитие гражданского общества на Украине.

Если федеральное правительство действительно хочет помочь демократии на Украине, то оно должно потребовать от пока ещё министра внутренних дел Авакова начать уголовное преследование администраторов "Миротворца", — отметил немецкий депутат Левой партии и спикер по вопросам европейской политики Андрей Хунко.

Сайт "Миротворец" существует с 2014 года, он известен скандальными публикациями, в которых обнародует личные данные ополченцев из ДНР и ЛНР, российских общественных деятелей, артистов, журналистов, представителей власти, а также многих украинских граждан, причисляя их к "изменникам родины".

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