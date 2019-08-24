В Германии призвали Киев удалить базу "Миротворец"

По мнению депутата немецкого парламента, "Миротворец", как инструмент запугивания украинского народа, является "страшным пережитком эпохи Порошенко".

Немецкое правительство решительно осуждает украинский сайт "Миротворец" и призывает Киев предпринять действия по его удалению. Об этом сообщает RT со ссылкой на ответ Правительства Германии на запрос Левой партии.

— Федеральное правительство совершенно определённо осуждает "Миротворец" и требует от украинского правительства и украинских органов власти предпринять действия по удалению сайта, — говорится в сообщении.

При этом в Правительстве Германии подчеркнули, что база "Миротворец" становится частой темой их обсуждений, в особенности после президентских выборов на Украине.

Однако в документе отмечается, что Германия не станет прекращать финансирование проектов, которые направлены на развитие гражданского общества на Украине.

— Если федеральное правительство действительно хочет помочь демократии на Украине, то оно должно потребовать от пока ещё министра внутренних дел Авакова начать уголовное преследование администраторов "Миротворца", — отметил немецкий депутат Левой партии и спикер по вопросам европейской политики Андрей Хунко.

Сайт "Миротворец" существует с 2014 года, он известен скандальными публикациями, в которых обнародует личные данные ополченцев из ДНР и ЛНР, российских общественных деятелей, артистов, журналистов, представителей власти, а также многих украинских граждан, причисляя их к "изменникам родины".