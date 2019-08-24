Под Калугой в ДТП с бетономешалкой погибло пять человек

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Фото © VK / Знамя.Калуга

В результате ДТП с участием бетономешалки в Калужской области погибло пять человек, в том числе двое детей. Об этом сообщает региональное управление МЧС РФ.

<p>Фото © VK / <a href="https://sun1-29.userapi.com/c855336/v855336390/ce8fe/4iQoluAg6ok.jpg" target="_blank">Знамя.Калуга</a></p>

Авария произошла на трассе Мстихино — Калуга недалеко от деревни Крутицы в 10:40 по московскому времени. По предварительным данным, водитель бетономешалки потерял управление, выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем KIA Sportage.

Все пассажиры легковушки — трое взрослых и двое детей — погибли. На месте происшествия проводятся оперативно-следственные действия.

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