Заммэра Тамбова погиб в ДТП в Рязанской области

Алексей Ануфриев работал в администрации с 2017 года и занимался экономическими вопросами.

Заместитель главы Администрации Тамбова Алексей Ануфриев погиб в ДТП в Рязанской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря мэрии Тамбова Надежду Пилипенко.

— В ДТП в городе Скопине Рязанской области трагически погиб — был сбит проезжающей машиной — заместитель главы Администрации Тамбова Алексей Николаевич Ануфриев, — говорится в сообщении.

По данным МВД РФ, погибший переходил дорогу в неположенном месте на 266-м километре трассы М6 Москва — Астрахань. Обстоятельства ДТП уточняются.

Ануфриев работал в администрации с 2017 года. В сферу его деятельности входили экономические вопросы.