Беглов вручил награды победителям конкурса "Мой город — мои возможности"

Особенностью данного состязания стало то, что конкурсанты работали над конкретной и непростой проблемой — повышением уровня счастья горожан.

В Санкт-Петербурге подвели итоги кадрового конкурса "Мой город — мои возможности". При этом церемонию награждения победителей открыл временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов.

Как стало известно Лайфу, кроме дипломов и памятных призов некоторые победители получат возможность проявить свои таланты в исполнительных органах государственной власти — треть лауреатов конкурса пополнят кадровый резерв администрации Северной столицы.

— Наш город всегда готовил самые лучшие кадры. Я хочу, чтобы мы с вами продолжили эти традиции в ХХI веке, — отметил врио губернатора, добавив, что задача конкурса — "подготовить новую, молодую управленческую команду" для города — была выполнена более чем успешно.

Отметим, что на состязание, которое стартовало в мае этого года, было подано около 35 тысяч заявок. При этом в финал вышло 249 человек, а 99 участников стали победителями. Топ-30 лучших конкурсантов, набравших самые высокие баллы, получат возможность проявить себя при правительстве города, что в перспективе может означать для ребят назначения на руководящие должности.

Ранее Лайф писал, что в Петербурге завершился Всероссийский молодёжный форум "Выше крыши".