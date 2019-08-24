В Минздраве заявили об отсутствии дефицита инсулина в России

Ранее в СМИ появилась информация о срыве 30 процентов аукционов на госзакупки препарата.

В пресс-службе Минздрава сообщили, что дефицита инсулина в России нет, его объёмы полностью покрывают потребности в стране.

Ранее на РБК появилась информация, что в России в 2019 году 30 процентов аукционов на госзакупки инсулина остались без заявок.

— В связи с публикацией в СМИ, Минздрав России отмечает, что дефицит инсулина в Российской Федерации отсутствует, объём производства инсулина полностью покрывает текущую потребность, проблем с закупками препарата нет... В августе 2019 года увеличение цены в среднем составило 3%, что свидетельствует о стабильной ситуации на рынке, дефектуры рынка также не выявлено, — опровергли сведения в Минздраве.

Также в ведомстве добавили, что в начале года были несостоявшиеся закупки препарата в некоторых регионах, но причина срыва была связана с установлением некорректной цены заказчиком.

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