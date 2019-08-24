Разработчик робота "Фёдора" рассказал о его состоянии после неудачной стыковки

Если стыковка пройдёт успешно, то "Фёдор" выполнит всю свою работу за два дня, тем не менее на станции он будет находиться до 7 сентября.

Неудачная стыковка "Союза МС-14" с МКС не сказалась на состоянии робота "Фёдора", находившегося на борту корабля. Об этом разработчик Skybot F-850 Евгений Дудоров рассказал ТАСС.

— По программе было запланировано, чтобы он периодически включался и записывал состояние систем корабля после старта. Но сейчас, до стыковки, он находится в состоянии сна, выключен. По прибытии на МКС он вновь включится, — отметил разработчик.

Дудоров добавил, что "Фёдор" выполнит всю необходимую работу в случае, если стыковка произойдёт. По программе он должен закончить её за два дня, однако находиться на станции будет до 7 сентября.

Напомним, что утром 24 августа космический корабль "Союз МС-14" с роботом "Фёдором" на борту не смог состыковаться с МКС. Неполадки в стыковочной системе "Курс" названы предварительной причиной неудачи. Также сообщалось о неких неизвестных колебаниях. Повторная стыковка состоится в ночь с 25 на 26 августа.