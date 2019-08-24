Коллекторы обстреляли отца с дочерью в Подмосковье

Неизвестные представились сотрудниками банка и потребовали возвращения задолженности.

В подмосковном Красногорске коллекторы обстреляли из пневматического пистолета отца и его девятилетнюю дочь. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу столичного управления МВД РФ.

— Поступило сообщение, что неизвестные причинили телесные повреждения мужчине с ребёнком. Предварительно, это были коллекторы, стрелявшие из пневматического пистолета, — рассказали в пресс-службе.

По данным Пятого канала, неизвестные представились сотрудниками банка и потребовали возвращения долга. Сначала они пригрозили мужчине и его дочери пистолетом, а после открыли огонь. Пострадавшие получили ранения в области ног. Полиция начала проверку по факту случившегося.