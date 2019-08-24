"Флаг-рекордсмен" развернули в центре Москвы — видео

5

Флешмоб ко Дню российского флага прошёл в центре Москвы. Полторы тысячи человек, одетые в жилетки цветов российского триколора, развернули гигантский флаг РФ.

Сначала участники акции развернули полотно, состоящее из двух тысяч флагов российских городов и общественных организаций, а затем был раскрыт и сам российский флаг.

Флешмоб вошёл в Книгу рекордов России как самое большое полотно, содержащее изображение флагов муниципалитетов РФ. Общая площадь полотен составила 2541 квадратный метр.

Сегодня в столице празднуют День государственного флага (сам праздник официально отмечают 22 августа). На улицах и в парках открыто 30 тематических площадок.

Life Shot наш оперативный канал в Telegram

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×