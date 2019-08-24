На "Тавриде" установили два рекорда России

Участники нарисовали картину площадью 100 квадратных метров, а затем поучаствовали в мозговом штурме.

На фестивале творческих сообществ "Таврида-Арт", который сейчас проходит в Крыму, установили два рекорда России. Об этом сообщает замдиректора по внешним коммуникациям Центра развития культурных инициатив, представитель дирекции фестиваля Егор Лукьянчиков.

— Первый рекорд установлен в квартале "Арт". В частности, 172 участника фестиваля одновременно создавали художественное полотно общей площадью 100 квадратных метров. Молодые художники изобразили горы, крымские пейзажи, цветы, портреты, яркие абстракции, символы единения и дружбы, людей, взявшихся за руки и танцующих в кругу. Все элементы органично сплелись в единую картину, — рассказал он РИА "Новости".

Второй рекорд появился в квартале КВН. Там 56 участников организовали мозговой штурм, одновременно придумывая шутки.

Напомним, форум "Таврида" ежегодно проходит на территории Крыма с 2015 года. С этого года фестиваль переходит на круглогодичный формат и расширяется до формата арт-кластера.