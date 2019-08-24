Экстренно севший в Подмосковье A321 вывезли с поля — видео

Технический представитель "Уральских авиалиний" Борис Боркин заявил, что самолёт A321, совершивший аварийную посадку возле подмосковного аэропорта Жуковский, уберут до конца дня. При этом на данный момент с места ЧП к дороге уже увезли кабину — самую крупную часть, которая до последнего момента оставалась в поле.

— Сегодня закончим демонтаж и вывезем все части самолёта, завтра уберём с поля оставшийся мусор. Очистку поля от остатков самолёта завершат в воскресенье, — цитирует Боркина ТАСС.

Также техпредставитель отметил, что единственные сложности при демонтаже возникли во время слива топлива, так как на борту лайнера было 15 тонн горючего. Вывозить его пришлось по три-четыре тонны.