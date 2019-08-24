Лолита посоветовала пожаловавшейся на трудную жизнь россиянке поработать

Артистка решила похвастаться в "Инстаграме" премией Nur-Sultan Music Awards – главной музыкальной наградой Казахстана.

Певица Лолита Милявская посоветовала женщине, пожаловавшейся в "Инстаграме" на странице артистки на жизнь, попробовать поработать.

Лолита выложила видео, в котором рассказала о получении престижной казахстанской премии Nur-Sultan Music Awards. В посте она написала, что премия является "заслугой слушателя". Но не все смогли разделить радость артистки. Так, пользовательница с ником kondratova5492 оставила комментарий о тяжёлых жизненных условиях трудового народа.

— Им только бы петь и танцевать... А трудовой народ нищает, хлеб в магазине дорожает. Эх, и куда же смотрит Бог? — посетовала женщина.

Лолита не оставила комментарий без внимания и ответила пользовательнице.

— А вы работать не пробовали? Хоть петь, хоть танцевать? Может, попробуете? — написала артистка.

При этом многие поклонники поддержали Лолиту — по их словам, труд артиста действительно очень тяжёлый, а тем, кто в этом сомневается, они посоветовали самим "добиться чего-нибудь".

Напомним, певица довольно активна в "Инстаграме" и порой делает громкие заявления. Так, на днях она раскритиковала президента Украины Владимира Зеленского.