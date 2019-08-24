На празднике в Киеве украинец хотел посмотреть на Зеленского и разбил голову

Во время торжественных мероприятий в Киеве по случаю Дня независимости Украины пострадал мужчина: он получил травму головы из-за того, что хотел поближе увидеть президента Владимира Зеленского. Об этом сообщает издание "Страна.ua" со ссылкой на журналиста Игоря Реца.

По его словам, украинец влез на рампу, расположенную возле Главного почтамта, чтобы лучше увидеть лидера Незалежной. Сотрудники правоохранительных органов решили пресечь действия мужчины и попытались его стащить вниз, в результате чего украинец упал и разбил голову.

Кроме того, в толпе начали возмущаться, что у мужчины при себе якобы есть нож. При этом, подчеркнул Рец, он не прошёл бы с холодным оружием через металлодетекторы в одних шортах и футболке.

— Менты уносят под руки окровавленного мужчину, президент вещает о несломленном духе украинского народа. Занавес, — заключил журналист.

Ранее Лайф писал, что Владимир Зеленский во время "Шествия достоинства" заявил, что его любовь к родине так же сильна, как любовь к родной матери.