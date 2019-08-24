Экс-премьер Украины предрёк стране вымирание

По словам Азарова, за первые шесть месяцев 2019 года население Незалежной уменьшилось на 150 тысяч человек.

Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров заявил, что страна находится на грани вымирания.

— Итоги независимости — Украина вымирает. Население Украины сокращается, смертность растёт, рождаемость падает, все медицинские показатели ухудшаются, — написал Азаров в "Твиттере".

Экс-премьер добавил, что за первые шесть месяцев текущего года население страны сократилось на 150 тысяч человек.

Напомним, что сегодня, 24 августа, на Украине отмечают День независимости. В Киеве вместо традиционного парада решили провести "шествие достоинства". Бывший президент страны Пётр Порошенко не смог почтить своим присутствием торжество.