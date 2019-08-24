Экс-премьер Украины предрёк стране вымирание

Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров заявил, что страна находится на грани вымирания.
— Итоги независимости — Украина вымирает. Население Украины сокращается, смертность растёт, рождаемость падает, все медицинские показатели ухудшаются, — написал Азаров в "Твиттере".
Экс-премьер добавил, что за первые шесть месяцев текущего года население страны сократилось на 150 тысяч человек.
Напомним, что сегодня, 24 августа, на Украине отмечают День независимости. В Киеве вместо традиционного парада решили провести "шествие достоинства". Бывший президент страны Пётр Порошенко не смог почтить своим присутствием торжество.
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