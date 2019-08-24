Более 100 тысяч человек собрались на концерте в честь Дня флага РФ в Москве

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Количество участников митинга-концерта на проспекте Академика Сахарова в честь 350-летия российского флага превысило 100 тысяч человек. Об этом сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

В концертной части мероприятия принимают участие Григорий Лепс, Валерия, Кристина Орбакайте, Владимир Кузьмин, "Голубые береты", "Сурганова и оркестр" и другие. Лайф ведёт прямую трансляцию концерта.

Ранее на проспекте Академика Сахарова развернули гигантский флаг, вошедший в Книгу рекордов России.

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