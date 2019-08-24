В Сети высмеяли Омеляна за слова об украинском флаге: "Он не из "95 квартала?"

Интернет-пользователи посмеялись над заявлением министра инфраструктуры Украины Владимира Омеляна о развевающемся украинском флаге над Владивостоком.

Напомним, ранее французский лидер Эмманюэль Макрон после встречи с президентом России Владимиром Путиным опубликовал пост на русском языке и заявил, что "верит в Европу от Лиссабона до Владивостока".

В свою очередь, комментируя заявление французского лидера, Омелян выразил мнение, что это заявление станет реальностью только в том случае, если Киев победит в "войне" с Москвой и над Владивостоком будет развеваться украинский флаг, " как это было сто лет назад".

Данное утверждение украинского министра стало предметом насмешек многих пользователей Сети.

— А вот это было смешно, да. Он случайно не из "95-го квартала"? — спросила @Mata_Hari_S.

— Это когда они копали Чёрное море и попутно отсыпали Сахалин, — пошутил @tsepin11.

— 300 тысяч лет назад предки Омеляна, древние укры, открыли Охотское море и построили город Владивосток. Но потом появился страшный Мумий Тролль и снял украинский флаг, — отметил @Mixonych.

— Да, вот. Сидим тут во Владивостоке, думаем-вспоминаем и на всякий случай боимся, — написала Маргарита.

— Украина от Брайтона до Торонто! — провозгласил @spacman68alex.

— У них учебники истории с другой планеты, — предположила @irina19671.

— У них там своя реальность, гномики, зелёные человечки и прочее, — согласился пользователь @sajaiderevya.

— У них, похоже, начался конкурс неадекватных высказываний, — заметил @OlegRU_SPb.

— Над 404-й явно распыляют какой-то газ, причём постоянно и в огромных количествах, — написала @MasjanjaP.