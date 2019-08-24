Пациентка обвинила медсестру в отказе помочь из-за звонка мужа — видео

695

Фото © Pixabay/DarkoStojanovic

Девушка попросила дать ей градусник, чтобы измерить температуру. Но ей долго не отвечали, а затем попросили отойти в сторону.

В московской инфекционной больнице пациентка обвинила медсестру в том, что та игнорировала её просьбы дать градусник. По словам женщины, медработница грубо попросила отойти от неё и дать поговорить с мужем.

Женщина рассказывает, что почувствовала себя плохо и обратилась к медсестре, но сотрудница больницы продолжала что-то писать в журнале и делала вид, что ничего не замечает. Далее ей позвонил муж, с которым она начала вести разговор. Пациентка Людмила ещё несколько раз попросила дать ей термометр, но в ответ услышала хамство.

Отойди в сторону, чтобы я поговорила. Я хочу с мужем больным поговорить, он мне дороже, чем вы, — заявила медсестра.

В администрации больницы после выяснения всех обстоятельств Лайфу подтвердили данный инцидент и сказали, что проведут проверку.

— С медсестрой будут проведены беседы. Мы проведём проверку. Возможно, будет наложено дисциплинарное взыскание, — сообщили в учреждении.

Также пациентка пожаловалась на грязь и антисанитарию, несмотря на то что там лежат люди с инфекционными заболеваниями.

Автор:
АЖ
Анастасия Жидких
Соавторы:
Елизавета  Клопкова
  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×