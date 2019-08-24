В Туапсе задержали массажиста по подозрению в домогательствах к детям

О работе мужчины отзывались исключительно положительно: дети и взрослые хвалили его золотые руки.

Массажиста детского лагеря "Зорька" в Краснодарском крае задержали по подозрению в сексуальных домогательствах к несовершеннолетним. Об этом сообщает "Комсомольская правда" со ссылкой на источник в правоохранительных органах Туапсинского района.

Утром 19 августа мастер с 20-летним стажем принимал в своём кабинете нескольких ребят 10–11 лет из Ростова-на-Дону. После завершения сеанса дети рассказали работникам лагеря, что мужчина якобы "просил их снять трусики".

У мужчины была положительная репутация. Многие пациенты хвалили его за золотые руки.

Руководство незамедлительно обратилось в полицию, на место происшествия приехал инспектор по делам несовершеннолетних. После опроса ребят было принято решение задержать 58-летнего массажиста. Отмечается, что среди пострадавших — два мальчика и две девочки. Возбуждено уголовное дело по статье "Насильственные действия сексуального характера".