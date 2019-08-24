Украинский боксёр Усик отказался от боя с россиянином из-за политики

Спортсмен отметил, что нормально относится к российским спортсменам и не хочет грязи.

Украинский боксёр Александр Усик отказался от боя с россиянином Андреем Федосовым. Олимпийский чемпион 2012 года считает, что бой могут перевести в политическую плоскость.

— Я говорил, что не хочу боксировать с этими ребятами (Александром Поветкиным и Федосовым. — Прим. Лайфа), потому что это обязательно переведут в политическую плоскость и будут обзывать друг друга грубыми словами. Это меня не устраивает, это мне не нужно, — написал Усик в "Инстаграме".

Спортсмен добавил, что нормально относится к российским спортсменам и не хочет "грязи, которая будет литься с обеих сторон".

Усик должен был встретиться с Федосовым 12 октября в Чикаго, США, и провести первый бой в супертяжёлом весе. В его активе 16 боёв (12 из них — нокаутом) и ни одного поражения. Федосов одержал 31 победу и потерпел три поражения.