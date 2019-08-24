Мэттью Макконахи стал владельцем футбольного клуба

Мэттью Макконахи стал одним из владельцев футбольного клуба "Остин". Об этом сообщает американский кабельный спортивный телевизионный канал ESPN со ссылкой на пресс-релиз компании — учредителя клуба Two Oak Ventures.

Кроме голливудского актёра к владельцам ФК "Остин" присоединились предприниматель Эдди Морган, руководитель Dell Мариус Хаас и местный руководитель нефтегазовой отрасли Брайан Шеффилд.

— Эти люди знают и любят город Остин и разбираются в футболе. Я не могу придумать никого лучше, кто мог бы помочь нам реализовать амбиции нашего клуба в футбольном сообществе, — заявил главный партнёр и генеральный директор Энтони Прекурт.

По словам самого Макконахи, совладение "Остином" — это больше, чем просто качественная инвестиция в футбольный клуб.

— Это отличная инвестиция в культуру и будущее нашего города, — подчеркнул он.

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